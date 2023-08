Kultur in Erkrath Im Jazzsommer ist noch in mehr als einer Hinsicht Musik drin

Um den Fortbestand des Jazzsommers muss man sich auch im 26. Jahr keine Sorgen machen, sofern die Geldgeber (Stadt und Sponsoren) an Bord bleiben: In der Konzertreihe ist noch in mehr als einer Hinsicht Musik drin. Jedes Jahr muss neu verhandelt werden, aber der künstlerische Leiter Helmut Stein hat die denkbar besten Argumente und das Publikum auf seiner Seite. Das bewies nicht zuletzt das Jubiläumskonzert zum 25. Jazzsommer (einmal musste er wegen Corona aussetzen). Es fand ausnahmsweise an einem Samstag und erst um 19 Uhr statt, Jazzsommer-Standard ist Sonntag, 11 Uhr. Jedenfalls derzeit noch.