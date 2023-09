Bildung in Erkrath Wie tief wurzelt der Nationalismus auf dem Balkan?

Die Volkshochschule Erkrath macht die Themen Nation, Nationalismus und Nationalgefühl zu einem Schwerpunkt. Der Vortrag „Der Balkan – Noch immer ein Pulverfass Europas?“ gibt am Mittwoch, 20. September, ab 18 Uhr in Raum 4 an der Schimmelbuschstraße 25 eine historische Einordnung der Balkanstaaten und soll die Frage beleuchten, ob mehr als 20 Jahre nach Ende der Jugoslawienkriege die Konflikte ungelöst sind.