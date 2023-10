Kultur in Erkrath Volker Rapp vertont Planeten

Am Samstag, 28. Oktober, wird das Planetarium im Bürgerhaus Hochdahl (Eingang West) an der Sedentaler Straße 105 Premierenort für einen weiteren Teil der „Planet-Arien“ von Volker Rapp. Die beiden ersten Teile stellte er in anderen Planetarien wie Münster, Nürnberg oder Radebeul bei Dresden vor. Beeinflusst von Vangelis und Jean-Michel Jarre geht es mit entspannenden Piano-Klängen zu außerirdischen Orten in unserem Sonnensystem und in die näheren Umgebung.