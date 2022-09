Kultur in Erkrath : Der Chor „Vocal Delight“ singt für Ukraine-Geflüchtete

Erkrath Mit Harmonien gegen die harsche Wiorklichkeit - Chorgesang als ideale Möglichkeit, einen Ausgleich zum Alltagsstress zu finden. Das Prinzip steht hinter dem Erkrather Chor „Vocal Delight“. Nun gibt er zwei Spendenkonzerte.

Der Erkrather Chor „Vocal Delight“ gibt zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge in Mettmann und Erkrath zwei Benefizkonzerte. Am Sonntag, 30. Oktober, 17 Uhr, tritt der Chor in der Kulturvilla Mettmann auf. Am darauffolgenden Sonntag, 6. November, ist er ab 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hochdahl zu hören, Rankestraße 4-6. Bei beiden Konzerten ist der Eintritt frei. Es wird um eine Spende gebeten.