Erkrath Vize-Bürgermeister trifft seinen ehemaligen Lehrer

Ingrid und Horst Busch hatten sich vor 62 Jahren bei einem gemeinsamen Bekannten in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn kennengelernt. Beide hatten zuvor in England studiert, Ingrid in Oxford und Horst in Cambridge. Obwohl zunächst noch eine gewisse Konkurrenz angesichts der seit jeher rivalisierenden, renommierten Studienorte bestand, wandelte sich dieser scherzhafte Wettkampfgedanke noch am gleichen Abend zunächst in Zuneigung und schließlich in Liebe, wie die beiden erzählen.