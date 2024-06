Einkaufen in Erkrath Ein Platz fürs Schlemmen, Stöbern und Plaudern

So habe sie auch sofort „zugegriffen“, als Citymanagerin Katharina Salzburg ihr anbot, auch an ihrem nicht barrierefreien Zugang zum Geschäft eine Klingel auf Straßenhöhe anbringen zu lassen. „Vorher hatten es sich einige Kunden mit Handicap schon angewöhnt, an die Scheibe zu klopfen. Damals wie jetzt gehe ich dann hinaus, frage nach den Wünschen und stelle das Gewünschte zusammen und bringe es hinaus,“ so die studierte Germanistin, die noch drei Tage die Woche, meist freitags bis sonntags, am Schauspielhaus in Düsseldorf arbeitet.