Erkrath Schildsheider Straße: : Vierjährige vom Eiswagen überrollt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Die schwerverletzte Vierjährige musste aus Erkrath per Hubschrauber in die Klinik gebracht werden. Symbolbild: Weihrauch, dpa Foto: dpa/Roland Weihrauch

Erkrath Eine schwerverletzte Vierjährige musste laut Polizeibericht per Retttungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Mädchen hatte sich ein Eis gekauft und war dann vom Eiswagen überrollt worden.

Per Rettungshubschrauber musste ein vier Jahres altes Mädchen ins Krankenhaus gebracht werden. Es war am Mittwoch um 18.43 Uhr an der Schildsheider Straße von einem Eiswagen überrollt worden, teilt die Polizei mit.

So viel weiß die Polizei bislang: Gemeinsam mit anderen Kindern habe sich das Mädchen an dem Wagen des 54-jährigen Solingers ein Eis gekauft. Danach sei es mit dem Kinderfahrrad um den Eiswagen herumgefahren. Zeitgleich wollte der Eisverkäufer losfahren und überrollte die Vierjährige. Dabei wurde das Mädchen so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber den Transport übernehmen musste. Der Eiswagenfahrer habe einen Schock erlitten und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Notfallseelsorger wurde hinzugezogen.