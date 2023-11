Erkrath Viele Tipps und Gratis-Fotos für die Bewerbung

Manche Personalchefs halten Bewerbungsfotos für überflüssig und irreführend, in Kanada sind sie sogar verboten. Fotos und andere persönliche Angaben gehören dort nicht in die Mappe. Doch hierzulande ist die Bewerbung ohne Foto noch eher die Ausnahme als die Regel. Ein sympathisches Bild soll für einen guten ersten Eindruck sorgen. Die dazugehörige Fotositzung kann jedoch teuer werden, was vor allem für jugendliche Bewerber zum Problem werden kann. Hier setzt die Bewerbungsaktion „Durchstarter“ an, die es Erkrather Jugendlichen von 15 bis 17 Jahre am Donnerstag, 30. November, ermöglicht, ein kostenloses Bewerbungsfoto von einen professionellen Fotografen von sich machen zu lassen. Die Aktion findet von 16.30 bis 18.30 Uhr im Jugendzentrum „Cube“ auf dem Sandheider Markt (Brechtstraße 8) statt. Die Plätze sind begrenzt, daher ist eine Anmeldung unter Telefon 02104 5081766 oder per E-Mail an basti@fuereinander-erkrath.de erforderlich. Zusätzlich informiert die Jugendberufshilfe der Stadt über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Schule und mithilfe einer Virtual Reality-Brille Einblicke gibt es Einblicke in die Berufswelt. Das Team des Vereins „füreinander“ bietet Unterstützung beim Anfertigen von Lebensläufen und Bewerbungsanschreiben an. Zur Stärkung gibt es frische Waffeln und Getränke während der Veranstaltung. „Durchstarter“ ist ein gemeinsames Projekt des Quartiersmanagements Sandheide, der städtischen Jugendberufshilfe und des Sandheider Vereins „füreinander“.