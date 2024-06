Leben in Erkrath Bewegende Appelle zum Christopher Street Day

Am Samstag wurde auf dem Hochdahler Markt der zweite CSD (Christopher Street Day) mit vielen Informationen und Aktionen gefeiert. Was 2023 auf Initiative des SPD-Vorsitzenden Toni Nezi und weiterer Mitglieder seiner Partei in Erkrath ins Leben gerufen wurde, sollte in diesem Jahr größer ausfallen. Nach dem ersten Erkrather CSD hatte es von mehreren Seiten Interesse an einer Teilnahme in 2024 gegeben.