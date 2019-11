Erkrath : Viel Applaus für Hochdahler Chöre

Erkrath In der Stadthalle erklang ein schwungvolles Konzert der Chöre unter Leitung von Thomas Gabrisch.

Der Frauenchor startete in den ersten Teil des Konzertes, der weltbekannte Stücke aus verschiedenen Musicals von Leonard Bernstein über George Gershwin bis hin zu Frederick Loewe umfasste, mit „America“ aus der „Westside Story“. Steven Harrison, Operndirektor an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und seit 23 Jahren Begleiter der Hochdahler Chöre am Flügel, hatte in gewohnt launiger Art die Gäste begrüßt und in das Programm eingeführt.