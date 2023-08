Herbstsemester in Erkrath VHS verstärkt die politische Bildung

Das Programm der Volkshochschule Erkrath bietet in der zweiten Jahreshälfte 2023 neben Sprachkursen ein vielseitiges Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot in den Bereichen Gesellschaft und Politik, Kunst und Kreativität sowie Gesundheitsförderung an. Vorträge, Workshops und Seminare für Arbeit und Beruf, EDV sowie Freizeit runden das Angebot ab.