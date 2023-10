Anmeldungen laufen schon VHS setzt auch auf digitale Wellness-Angebote

Am Montag, 23. Oktober, bietet „Meditation – Ruhe finden, entschleunigen, atmen, fühlen“ ab 18 Uhr einen einfachen Zugang in die Grundlagen der Meditation. Unter Anleitung von Entspannungstrainer Daniel de Paola lernen die Teilnehmer in rund 60 Minuten Video-Coaching Atem- und Entspannungstechniken kennen, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Anmeldung bis 16. Oktober unter www.vhs-erkrath.de, per E-Mail an vhs@erkrath.de oder telefonisch unter 0211 2407-4305.