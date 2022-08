Umweltbildung : Gärtnern in Zeiten des Klimawandels

Wasser Marsch im Hochsommer, weil auch das Grünzeug durstig ist. Doch das kühle Nass könnte künftig rar werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Erkrath Die Volkshochschule will Besitzern und Mietern von Gärten dabei helfen, das Klima zu schonen, mehr Nahrungsangebote für Tiere zu schaffen und ganz allgemein auf die klimatischen Veränderungen zu reagieren.

Die Sommer sollen heißer und trockener werden, daran führt wohl kein Weg vorbei. Mit zunehmender Trockenheit sinken zudem die Wassermengen, mancherorts wird es bereits rar und teuer – wer pflanzt da noch eine dauerdurstige Hortensie in den Garten? Die Volkshochschule hat das Problem im neuen Semester im Blick und bietet für Samstag, 17. September, im Naturschutzzentrum Bruchhausen einen Vortrag über Ideen, Strategien und Konzepte für Hobbygärtner an, die vorausschauend handeln und damit den zunehmenden Veränderungen des Klimawandels Rechnung tragen wollen.

Von 15 bis 17.15 Uhr informiert Kleingartenberater Christian Ottenz dann unter dem Titel „Der Kleingarten im Klimawandel“ über Trockenheit oder auch zu viel Nässe (etwa bei Starkregen) als wichtige Faktoren bei der Bewirtschaftung von Kleingärten, in denen vielfältige Gemüsesorten oder üppige Stauden wachsen sollen und behütet werden müssen. Ottenz‘ Vortrag widmet sich den Themenfeldern „Ohne Wasser kein Leben: Sammeln, Bevorraten, Einsparen“, „Sonne und Schatten: Kleine Bäume und Großsträucher als Schattenspender“, „Welches sind hitzetolerante Pflanzen?“ und „Der richtig angelegte Teich als Reservoir für Starkregenereignisse“. Wer gegen eine Gebühr von 5 Euro teilnehmen möchte, kann sich beispielsweise online unter www.vhs-erkrath.de anmelden.

Info Online anmelden oder in der Geschäftsstelle Wer sich nicht übers Internet anmelden kann, hat während der regulären Öffnungszeiten der VHS-Geschäftsstelle im Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße 105-107, die Möglichkeit, sich persönlich anzumelden: dienstags bis freitags von 9 bis 12 Uhr (montags geschlossen). Fragen zu den Programmpunkten beantwortet das VHS-Team unter Telefon 0211 2407-4302 oder -4303.

Wer sich für eine ökologisch wertvolle Gestaltung seines Gartens interessiert, kann sich von Christian Ottenz am Samstag, 22. Oktober, von 12 bis 14.15 Uhr, im Schulungsgarten in Düsseldorf-Unterbilk über den Anbau von Wildobst informieren lassen. Zu Apfel, Kirsche und Co. gibt es nämlich schmackhafte Alternativen, die pflegeleicht sind und auch der Tierwelt etwas zu bieten haben, weiß der Fachmann. Als empfehlenswerte Wildobstarten werden Felsenbirne, Kornelkirsche, Maulbeere, Ölweide, Aronia, Heckenkirsche und Kirschpflaume vorgestellt und die wichtigsten Fragen dazu beantwortet: Welche Wildobstarten eignen sich für den Rohgenuss? Welche werden besser verarbeitet?

Der Workshop findet im Übungsgarten auf dem Aderräuscher Weg 17 statt. Wer mit dem Auto (bitte an Fahrgemeinschaften denken) anreist, sollte auf dem Parkplatz Südfriedhof (alternativ am Tierfriedhof Krahkampweg/Aderräuscher Weg) parken oder gleich den öffentlichen Nahverkehr nutzen: U 72 am Krahkampweg (am Tierfriedhof) oder vom Südfriedhof aus: Straßenbahnhaltestelle 709 Südfriedhof. Anmeldung für die Veranstaltung per E-Mail an vhs@erkrath.de erforderlich. Kosten: 12 Euro pro Teilnehmer.

Das vollständige Programm der Volkshochschule in den Kategorien Reichtum der Natur, Gesellschaft und Politik, Digitalisierung, Kultur, Integration, Arbeit, Beruf und EDV, Computer- und Handykurse, Fremdsprachen, Kreativität und Gesundheit für das Herbstsemester 2022 ist auch schon erschienen und liegt im gesamten Stadtgebiet aus, etwa in den Sparkassen, der Buchhandlung Weber, den beiden Stadtbüchereien oder den Bürgerbüros. Das Herbstsemester beginnt am 22. August, die Anmeldung zu den einzelnen Programmpunkten ist jedoch ab sofort möglich.

Neben zahlreichen Veranstaltungen vor Ort werden durch die Kooperation mit der Deutschen Oper am Rhein und der Historischen Stadthalle auch ausgewählte Musikevents und Konzerte in Düsseldorf sowie Wuppertal angeboten. Wer große Menschenansammlungen weiterhin vermeiden möchte, kann stattdessen eines der vielen Online-Kursangebote nutzen.