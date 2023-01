Karriere in Erkrath Hier erhalten Schüler Hilfe bei Bewerbungen und der Berufsfindung

Schulabschluss in Sichtweite – und was dann? Bei der Antwort auf diese wichtige Frage will die Volkshochschule unentschlossenen Schulabgängern, aber auch Umsteigern und Wiedereinsteigern zur Seite stehen, mit Tipps und einem handfesten Bewerbungstraining. So können Schulabgänger am Samstag, 28. Januar, von 10 bis 16 Uhr in der Grundschule Regenbogenschule am Teilstandort Unterfeldhaus, Millrather Weg 67, beim Workshop „Schule – und was dann?“ praktische Unterstützung bei der Berufsfindung erhalten. Die Teilnahme kostet 40 Euro.