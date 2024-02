Gesundheit in Erkrath Fit in den Frühling mit der VHS

Während die Temperaturen langsam milder werden, steigt bei vielen die Lust auf Sport und Bewegung. Die VHS hat passend dazu mehrere Bewegungsangebote. Beim „Vinyasa-Yoga“ können Interessierte zum Beispiel ab dem 19. Februar jeden Montag von 17.45 bis 19 Uhr in Raum 5 der VHS an der Schimmelbuschstraße 25 eine besondere Variante der gesunden indischen Bewegungslehre kennenlernen. Anders als beim klassischen Yoga, verschmelzen hier gleich mehrere Übungen zu einer harmonischen Bewegungsfolge. Durch die Kombination mit speziellen Atemübungen wird Yoga so zu einer „Meditation in Bewegung“. Die Teilnahmegebühr für insgesamt acht Termine beträgt 60 Euro.