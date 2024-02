Natur in Erkrath Hier kann man den richtigen Obstbaumschnitt üben

20. März beginnt der meteorologische Frühling und damit für viele begeisterte Kleingärtnerinnen und Kleingärtner auch die Zeit der Pflanzenpflege. Passend dazu bietet die Volkshochschule (VHS) Erkrath einen neuen Workshop an. Unter dem Titel „Obstbäume selber schneiden“ werden Interessierten am Samstag, 9. März, in der Zeit von 10.30 bis 13.30 Uhr im „WildkräuterLAB“ in Düsseldorf-Unterbilk von einer Pflanzen-Expertin und zertifizierten Kräuterpädagogin hilfreiche Techniken und Methoden vermittelt, um selbst fachgerecht Obstbäume schneiden und das benötigte Werkzeug pflegen zu können.