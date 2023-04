Umweltbildung stärken VHS bietet Klima-Spaziergänge mit Experten durch Erkrath an

Der Klimawandel verändert die Welt mit vielfältigen Auswirkungen auf Natur, Gesellschaft, Wirtschaft und das tägliche Leben – nicht nur weit weg in fernen Ländern, sondern auch in Erkrath. Wer sich die lokalen Auswirkungen des Klimawandels von Fachleuten aufzeigen und erklären lassen möchte, hat dazu bei drei Erkundungstouren die Gelegenheit. Angeboten werden sie von der Volkshochschule Erkrath in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Bruchhausen.