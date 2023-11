Hochdahl Verwaltung sucht Ideen für Stadtweiher-Umfeld

Gemeinsam mit dem Planungsbüro lädt die Stadtverwaltung Interessierte für Dienstag, 21. November, zu einem Ideenforum zur Neugestaltung des Stadtweihers in Hochdahl ein. Es wird zunächst über den aktuellen Projektstand informiert, ehe die Anwesenden eigene Vorschläge und Ideen einbringen können. Weil das nahe gelegene Bürgerhaus derzeit wieder Notunterkunft für Geflüchtete ist, findet die Veranstaltung von 18 bis zirka 21 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße 58 in Alt-Erkrath statt.