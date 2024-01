Justiz in Erkrath Verurteilter Dealer geht in Berufung

Drei Jahre Haft wegen Drogenhandels: So lautete im Sommer 2022 das Urteil des Amtsgerichts gegen einen Angeklagten aus Erkrath. Der 36-Jährige soll knapp sieben Kilogramm Marihuana erworben und an eine unbekannte Zahl von Abnehmern weiterverkauft haben. Gegen das Urteil des Amtsgerichts war er in Berufung gegangen in der Hoffnung auf eine mildere Strafe, die möglicherweise auch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.