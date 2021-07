Einsatz in Erkrath : Verschütteter Bauarbeiter nach Stunden schwer verletzt gerettet

Erkrath In Erkrath ist ein durch abgerutschte Erdmassen verschütteter Bauarbeiter nach Stunden gerettet worden. Er wurde am Samstag schwer verletzt in die Uniklinik Düsseldorf gebracht.

Die Erde sei am Samstag bei Aushubarbeiten für einen Schacht an einem Haus im Stadtteil Unterfeldhaus abgerutscht und habe den Mann verschüttet, teilte die Feuerwehr Erkrath am Abend mit.

Seine Kollegen hätten den Kopf des Mannes freischaufeln können, so die Feuerwehr. Er sei zunächst medizinisch versorgt worden. Um ihn und die Rettungskräfte vor nachrutschenden Erdmassen zu schützen, sei die Errichtung eines Verbaus nötig gewesen. Auch die Feuerwehr Ratingen sowie der Bauunfallzug der Berufsfeuerwehr Düsseldorf waren mit speziellen Geräten im Einsatz. Mit Schaufeln wurde der Schwerverletzte schließlich freigelegt und nach etwa 2,5 Stunden geborgen.

