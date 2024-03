Aktiv in Hochdahl Verein schmiedet Pläne für die Sandheide

Schriftführerin bleibt Kerstin Doege, Beisitzer Nadine Viduka, Sandra Steffen und Lars Busch. Neu als Kassenprüfer wurden Maria Schlechter-Heims und Marianne Söhnchen einstimmig gewählt. Das Programm des Vereins sieht für das laufende Jahr noch einige Termine vor. So soll das Abräumen nach dem Mähen der Wildblumenwiesen entlang der Sandheider Straße entweder am 6. oder am 22. April erledigt und das Beet an der Bushaltestelle Gretenberg neu überarbeitet werden, was noch einer Abstimmung mit der Stadt Erkrath bedarf.