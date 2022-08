Engagement in der Sandheide : Verein „füreinander“ kann auf treue Sponsoren zählen

Erkrath Ein Immobilienunternehmen, dem einige Wohnhäuser in der Sandheide gehören, versorgt den Verein regelmäßig mit finanzieller Rückendeckung, zuletzt für sein großes Sommerfest zum 10. Vereinsgeburtstag.

(hup) Der Verein „füreinander“ kümmert sich seit zehn Jahren um Kinder und Jugendliche in der Sandheide und bietet mit „Mosaik“ und „Cube“ mittlerweile zwei etablierte Treffs für unterschiedliche Altersgruppen an. Für sein Engagement im Quartier bekommt der Verein, den Pastor Marc Stosberg von der Gemeinde „Treffpunkt Leben“ initiiert hat, viel Anerkennung – und hin und wieder auch Geld von Sponsoren. Einer davon ist das Immobilienunternehmen Grand City Property (GCP), dem einige Wohnhäuser in der Sandheide gehören. Dessen Stiftung setzt sich nach eigenen Angaben regelmäßig für soziale Projekte und Einrichtungen ein. „Aktuell erhielt wieder der Verein ,füreinander‘ Unterstützung. Die Mittel der GCP Foundation flossen in die Feier zum zehnten Geburtstag des Vereins“, informiert das Unternehmen. Ein konkreter Betrag wurde nicht genannt. Das Fest mit Hüpfburg, Rodeo-Reiten, Riesenrutsche, Kinderschminken, Zuckerwatte und Kutschfahrt im Planwagen besuchten rund 650 Gäste. Zum nunmehr fünften Mal habe GCP dem Verein dafür finanzielle Rückendeckung gegeben. In der Vergangenheit verwendete „füreinander“ die Mittel für Sommeraktionen, Renovierungsarbeiten und für die Bezahlung der Honorarkräfte des Jugendcafés „cube“ sowie für fortlaufende Vereinsprojekte. „Der Verein ist aus der Sandheide nicht mehr wegzudenken und leistet seit zehn Jahren wichtige Arbeit für die Kinder und Jugendlichen vor Ort“, unterstreicht GCP-Sprecherin Teresa Staill. Das Unternehmen investiere fortlaufend in die Wohnhäuser sowie in das nachbarschaftliche Umfeld in Erkrath und lege großen Wert auf das lokale Netzwerk. So stelle man dem Verein „füreinander“ bereits seit mehreren Jahren die Räumlichkeiten für die Begegnungsstätte „Mosaik“ unter Verzicht auf die Zahlung der Kaltmiete zur Verfügung. Durch das lokale Servicebüro an der Gretenberger Straße sowie eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit habe GCP in Erkrath darüber hinaus umfangreiche Servicestrukturen etabliert. Regelmäßige (digitale) Mieteraktionen sorgten zudem für eine zusätzliche Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls in der Nachbarschaft, heißt es in einer Mitteilung.