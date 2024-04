In Erkrath gegründet Verein sammelt 50.000 Euro für bessere Bildung

Die Ernüchterung war groß, als klar wurde, dass die bisher so hilfreichen öffentlichen Förderprogramme in 2024 keine Fortsetzung finden sollten. Bis Ende 2023 konnte „Du-Ich-Wir“ mit Hilfe öffentlicher Fördermittel den Einsatz von 200 eigenen Förderlehrkräften finanzieren, die Kinder und Jugendliche an Schulen im Kreis Mettmann, in Solingen und Köln in Kleingruppen parallel zum Regelunterricht gefördert haben. Seit Jahren fehlt in den Schulen genügend Lehrpersonal, insbesondere für die Sprachförderung von neu zugewanderten Schülern. So war die Freude über die fachliche Unterstützung des Vereins groß. Auch weil die Schüler nachweislich Lernfortschritte machten.