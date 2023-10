Ehre in Erkrath Verdienstorden für Gründer von „Du-Ich-Wir“

Dominik Adolphy ist der Gründer und Geschäftsführer des Vereins Du-Ich-Wir aus dem Kreis Mettmann und gehört zu den insgesamt 23 Frauen und Männern, die für ihr herausragendes Engagement für mehr Bildungsgerechtigkeit, moderne Wissensvermittlung und in der Elternarbeit ausgezeichnet werden. „Du-Ich-Wir“ ist ein gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern und Jugendlichen bestmögliche, kostenlose Bildung zu bieten. Dafür engagieren sich zum aktuellen Zeitpunkt bereits 172 Ehrenamtliche in Erkrath, Hilden, Haan und Mettmann im kostenlosen Förderunterricht. Außerdem erhalten 59 Schulen und Offene Ganztagsschulen (OGS) im ganzen Kreis Mettmann und in Köln wichtige personelle Unterstützung von mehr als 100 Honorarkräften des Vereins.