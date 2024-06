Kriminalität in Erkrath Fünf Tatverdächtige für Geldautomaten-Rumms an der Bahnstraße verhaftet

Am 14. Dezember vergangenen Jahres war die Nacht für Anwohner der Bahnstraße jäh zu Ende: Ein lauter Knall riss sie jäh aus dem Schlaf. Die Sprengung eines Geldautomaten hatten ein Büro- und Geschäftshaus stark beschädigt. Mindestens zwei Männer flohen in einem schwarzen Audi. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass Tatverdächtige dieses Anschlags und vieler weiterer Sprengungen in Südholland festgenommen werden konnten. Ihnen werden nach Behördenangaben mindestens 21 Geldautomatensprengungen im Zeitraum zwischen August 2020 und Juni 2024 vorgeworfen. Der Schwerpunkt der zahlreichen Taten soll in Nordrhein-Westfalen liegen.