Telefonberatung in Erkrath Antwort auf Fragen zu Energie, Gas und Strom

Die nächste kostenlose Beratungsmöglichkeit per Telefon findet am Mittwoch, 11. Januar, von 15 bis 18 Uhr statt. Terminreservierungen und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt Klimaschutzmanagerin Lena Brümmer unter Tel. 0211 24076114 sowie per Mail an lena.bruemmer@erkrath.de entgegen. Der Energieberater der Verbraucherzentrale Ralf Schomber ruft die Interessierten anschließend zur vereinbarten Uhrzeit an.