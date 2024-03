Kriminalität in Erkrath Unbekannte verwüsten Stadthalle und Schulturnhalle

Ihre Zerstörungswut ausgetobt haben noch unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch, 6. März, sowohl in der Stadthalle an der Neanderstraße als auch im benachbarten Gymnasium am Neandertal. Zugang zur Stadthalle verschafften sie sich laut Polizei durch Aufbrechen des zur Düssel gelegegen Hintereingangs. Anschließend plünderten die Täter die Vorräte der Kulturbar im Foyer, brachen Kühlschrank und Kühlhaus auf und zogen mit Chips und mehreren Bierkästen weiter in den Saal der Halle.