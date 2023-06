Zerstörung in Erkrath Gelbes Schiff auf dem Spielplatz Bavierpark ohne Tau

Vandalismus ist an vielen Plätzen ein großes Thema. Jetzt auch auf einem Spielplatz in Alt-Erkrath. Das heißt: schlechte Neuigkeiten für alle Kinder. Auf dem Spielplatz im Bavierpark haben Unbekannte die Seilbrücke zwischen dem Aussichtsturm und dem großen gelben Spielschiff durch Vandalismus so schwer beschädigt, dass das Tau inklusive Halteseil aus Sicherheitsgründen entfernt werden musste. Das teilt die Stadt mit.