Alt-Erkrath Gartenparadies auf 1000 Quadratmetern

Diese Vogelart ist in dem Garten mit der Adresse Am Ort 10 reichlich vertreten. Kein Wunder, denn diese Tiere lieben naturnahe Gärten, in denen nicht jede Rabatte mit dem Lineal vermessen wird und viele Sämereien zu finden sind. Nach dem Vorbild der Natur dominieren in dieser Form des Gartens meist heimische, standort- und klimaangepasste Arten. Je vielfältiger die Bepflanzung, desto reicher die Tierwelt. Bei Ursula Kubisch, die Haus und Garten einst von den Großeltern geerbt hat, kann man erleben, wie lebendig ein Garten wird, wenn man durch die richtige Pflanzenauswahl und die Aufteilung der Fläche in mehrere, voneinander getrennte Bereiche ideale Lebensbedingungen für Vögel, Insekten und Igel schafft. Leider aber auch für Nacktschnecken, die von Igeln nur in den allerhöchsten Not gefressen werden.