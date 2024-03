Wandern in Erkrath Unterwegs auf den Spuren der Stadtgeschichte

Auf einer kurzen Strecke vom Bahnhof Erkrath durch Alt-Erkrath befindet sich viele Zeugnisse der Geschichte von Erkrath. Die Ursprünge der Stadt liegen im Adelshof Erkerode aus dem 12. Jahrhundert. Seit dem 16. Jahrhundert befand sich das Anwesen in Händen der Familie von Buer, aus deren Namen sich der Name des Bavierparks ableitet. Dort befindet sich das ehemalige Kurhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert. Zu jener Zeit existierte in Erkrath eine schwefelhaltige Heilquelle, die jedoch bald wieder versiegte. Der Badebetrieb musste eingestellt werden.