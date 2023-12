Spende in Erkrath Tannenbäume lassen Kinderaugen leuchten

In Erkrath werden sie aber nicht einfach so gekauft, sondern seit mittlerweile sechs Jahren durch Unternehmer gespendet. So leuchteten auch in diesem Jahr wieder die Kinderaugen auf, etwa in der städtischen Kindertagesstätte Fasanenstraße in Alt-Erkrath. Dort brachten Andre Kowalczyk von der Erkrather Regionaldirektion der Allfinanz Deutschen Vermögensberatung sowie Tobias Wagemann und Syla Zabeli vom Sanitärbetrieb Wagemann & Zabeli den rund 1,80 Meter großen Weihnachtsbaum in die Kita. Alle anderen Kitas im Erkrather Stadtgebiet konnten auf Wunsch eine Tanne erhalten. Insgesamt hatten sich 21 Kitas für die vorweihnachtliche Spendenaktion angemeldet.