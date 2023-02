Bürgerversammlung in Erkrath Unterfeldhauser wollen Fußweg und Brücke zurück

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) hatte zur Informationsveranstaltung über die geplante ökologische Aufwertung des Eselsbachs in Unterfeldhaus eingeladen und viele besorgte Bürger waren gekommen. Wie Moderator Jochen Füge erklärte, wollte man „Transparenz in den Prozess bringen“ und mit den Anwohnern in den Dialog treten. Die Mehrheit der Anwesenden war allerdings nicht zufrieden mit dem, was sie hörten.