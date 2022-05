Einsatz in Erkrath : Brandstiftung in einer Tiefgarage - Verdächtiger festgenommen

Erkrath Ein Auto ist am Samstagabend in einer Tiefgarage in Erkrath angezündet worden. Die Polizei fasste den Tatverdächtigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Brand war am Samstagabend in einer Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Straße „Am Maiblümchen“ in Erkrath-Unterfeldhaus gelegt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte die Polizei noch vor Ort einen Verdächtigen festnehmen.

Verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht und der Rauch aus der zu einem Wohnhaus gehörenden Garage vertrieben werden.

(top/dpa)