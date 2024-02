Engagement in Erkrath Unterfeldhauser Verein sponsert jetzt Tüten für Hundekot

Bei diesen Veranstaltungen sollen die Teilnehmer Unterfeldhaus näher kennenlernen. Geführt wird zu Orten, an denen der Bürgerverein aktiv geworden ist und per Vortrag in die Entstehungsgeschichte des Stadtteils und seiner Umgebung. Eine Neuwahl des Vorstandes stand in diesem Jahr nicht an, wohl aber durch den Verlust eines Vorstandsmitglieds die Neuwahl eines Beisitzers beziehungsweise einer Beisitzerin. Wegen Krankheit in Abwesenheit gewählt wurde ohne Gegenstimmen Eva Kerstan.