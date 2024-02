Freizeit in Erkrath Unterbacher See soll wieder erlebbar werden

Verschiedene Szenarien hat der Geschäftsführer dabei vor Augen. Zum einen geht es um die Modernisierung des Erscheinungsbildes des öffentlichen Raumes sowohl am Nord- als auch am Südufer, denn der Bestand ist teilweise noch aus den 1960er Jahren. Alles soll zudem stets unter ökologischen Gesichtspunkten aufgewertet werden, um so das Alleinstellungsmerkmal des Unterbacher Sees zu unterstreichen. Im Ergebnis soll das Konzept daher zum Beispiel die Aufwertung und Verlängerung der Uferpromenade am Nordufer mit einer Verschmelzung von Anlagen und Einrichtungen beinhalten. Ebenfalls ist dabei die Schaffung neuer zukunftsfähiger Nutzungsangebote anvisiert, „ohne dabei den heute vorhandenen naturbezogenen touristischen Ansatz zu verlieren – und natürlich unter Erhalt und Schutz des sensiblen Naturraumes“, betont von Rappard, der gerne „inszenierte, aber dennoch naturnahe Orte“ schaffen will. Wie so etwas aussieht, kann der Nutzer beispielsweise seit Kurzem am Ostufer erleben, wo ein Naturtheater geschaffen wurde, von dem aus sich Sonnenuntergänge besonders spektakulär erleben lassen.