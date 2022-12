Erkrather Vorzeigeeinrichtung Künstlerbesuch mit guten Gaben für das Franziskus-Hospiz

Die Unterbacher Künstler boten Aquarelle, Skulpturen und Schmuck an. Den Erlös von rund 400 Euro übergaben die Künstler anschließend an Hospizleiterin Silke Kirchmann, die sich sehr darüber freute: „Toll, dass die Kulturinitiative zuerst an uns gedacht hat.“ Bei der Spendenübergabe erinnerte sich die Vorsitzende Uschi Witsch aus Unterbach noch gut an die Pionierzeit der Hochdahler Hospizbewegung. „Da gab es doch immer die schwierige Frage nach dem Standort, weil die Anwohner viele Vorurteile hatten, die inzwischen ausgeräumt sind. Heute hingegen ist das Hospiz im weiten Umkreis sehr anerkannt.“ Es ergab sich ein reger Gedankenaustausch mit Hospizleiterin Silke Kirchmann, die über die besondere Situation kurz vor Weihnachten und die schwierige Gefühlslage für Gäste und Mitarbeitende berichtet. Mit großem Interesse fragten die Kulturleute nach der aktuellen Entwicklung des Hospizes, seinem Einzugsgebiet und der Altersstruktur der Hospizgäste. Neueste Säule der Erkrather Hospizarbeit ist das im Mai eröffnete erste Tageshospiz in NRW, das von Sebastian Pietschek geleitet wird und bereits einige Anmeldungen verzeichnet. Es bietet Patienten, die trotz einer lebensverkürzenden Erkrankung zu Hause leben, die Möglichkeit, in Gemeinschaft anderer in eigens dafür gestalteten Räumen schöne Stunden zu verbringen und damit den pflegenden Angehörigen eine Atempause zu gönnen.