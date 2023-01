Kirchengemeinde Erkrath/Unterbach Pfarrer Kern zieht es in die Schweiz

In Wuppertal und Tübingen studierte er Theologie, absolvierte sein Vikariat in Wuppertal-Barmen. Es folgten weitere berufliche Stationen, unter anderem war er Studentenpastor im Reisedienst zwischen Aachen und Siegen. Am 2. März 2002 nahm er dann die Stelle als Pfarrer in der Kirchengemeinde Erkrath, im Bezirk Unterbach an, und baute dort auch etwas Neues auf, etwa die „Gottesdienste 2.0“. Ein kurzer Predigtimpuls und viele neue Lieder, die in spontanen Runden gesungen wurden, fanden großen Anklang in der Gemeinde. Geleitet hatten ihn Kerns Ehefrau Daniela Iacono-Kern, Musiklehrerin, sowie die Jugendleiterin Nicole Förster. Auch Soirées mit musikalisch thematischen Schwerpunkten, die wie bei einem Tango-Konzert mit argentinischer Küche begleitet wurden, gehörten dazu. Ein ehrenamtliches Kochteam bereitete das Menü zu. So gelang es, auch kirchenfernere Menschen anzuziehen.