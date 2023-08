Vorfall bei Straßenfest Unfall-Mofa in Trills war manipuliert

Gegen 14.50 Uhr war der junge Mann am Samstag mit seinem Kleinkraftrad in die zu diesem Zeitpunkt wegen des Straßenfests gesperrte Straße Trills gefahren. Dabei umfuhr er in Höhe der Einmündung zum Klosterweg eine aufgestellte Absperrbake und setzte seine Fahrt auf der mit zahlreichen Festbesuchern gefüllten Straße Trills fort. Zeugen zufolge umrundete er Passanten mit seinem Roller und missachtete dabei einen sechsjährigen Jungen, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte.