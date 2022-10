Taubenstraße/Hochdahler Straße : Unfall mit sieben leicht Verletzten in Hochdahl

Erkrath Gegen 14.40 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen, berichtet eine Sprecherin auf Anfrage. Ersten Erkenntnissen zufolge war einem Linienbus die Vorfahrt genommen worden.

(hup) Auf der Hochdahler Straße kam es am frühen Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, in den auch ein Linienbus verwickelt war. Gegen 14.40 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen, berichtet eine Sprecherin auf Anfrage. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Unfallverursacher mit seinem Pkw auf der Taubenstraße unterwegs und missachtete im Kreuzungsbereich an der Hochdahler Straße die Vorfahrt des Linienbusses. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Bus das Auto des Verursachers in den Gegenverkehr schob, wo es mit einem weiteren Auto kollidierte. Bei dem Zusammenprall wurden laut Polizei sieben Bus-Passagiere leicht verletzt, alle anderen beteiligten Personen kamen ohne Blessuren davon. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Hochdahler Straße musste dafür beidseitig und bis zum Nachmittag für den Verkehr gesperrt werden.