Vandalismus in Erkrath Unbekannte zerkratzen drei Autos

So viel weiß die Polizei bisher: Gegen 17 Uhr parkten die Nutzer eines schwarzen Hyundai mit einer Städtekennung für die Stadt Duisburg (DU-) sowie eines schwarzen Audi mit einer Städtekennung für die Stadt Düsseldorf (D-) und eines schwarzen Toyota mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME-) auf dem Parkplatz der Sporthalle. Als sie gegen 18 Uhr zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, stellten sie frische Lackschäden fest. Unbekannte hatten an allen drei Autos die Motorhauben und bei dem schwarzen Audi zudem auch die Beifahrertür zerkratzt.