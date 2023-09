Diebstahl in Erkrath Unbekannte klauen Roller aus Tiefgarage

Den Roller geklaut aus der Tiefgarage: Das ist einem 78-Jährigen passiert. Am frühen Mittwochabend, 13. September, stellte er den Diebstahl seines Kleinkraftrades der Marke „Aprilia RX 125“ mit dem Kennzeichen „ME-QX443“ aus einer verschlossenen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Düsseldorfer Straße fest. Die unbekannten Täter müssen es in der Zeit von Dienstagnachmittag, 12. September, 16 Uhr, bis Mittwochabend, 13. September, 18.15 Uhr, entwendet haben. Dazu sind sie augenscheinlich gewaltsam durch ein Metalltor in die Tiefgarage eingedrungen, erklärt die Polizei. Wie sie den drei Jahre alten Motorroller starten oder abtransportieren konnten, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Den Wert schätzen die Beamten auf circa 2.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zur Tat oder dem Aufenthaltsort des Rollers sagen können. Hinweise an die Polizei unter 02104-94806450.