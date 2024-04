Grünes Erkrath Wo Straßenblumen gefährlich leben

Es sei, sagt Michael Stephan, mehr als traurig, wenn der jahrelange Erfolg gärtnerischer Tätigkeit in wenigen Sekunden zunichtegemacht werde, so wie es nun auf dem Beet im Anschluss an Busbahnsteig 1 Am Rosenberg geschehen sei. Narzissen, herrliche Büsche und Vergissmeinnicht wurden platt gemacht, die teils an Ästen beschädigten Büsche sind womöglich nicht mehr zu retten – ein Bild des Jammers. „Es macht wirklich keinen Spaß, wenn man das, was man gepflanzt hat, abräumen muss. Solche Beete sind einem ans Herz gewachsen, sie sind doch im übertragenen Sinne unsere Kinder“, so Stephan. Immerhin ist dem üppigen Rosenstrauch, eine Hommage an die einst gegenüber gelegene Rosengärtnerei, nichts passiert, und auch die kurz vor der Blüte stehende Akelei reckt schon wieder die Köpfe.