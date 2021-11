Hochdahl : Erkrath übernimmt ab 2023 Fernwärme

Erkrath Der lange Rechtsstreit zwischen Stadt und Energieversorger wurde außergerichtlich beigelegt. Rund 8200 Privat- und rund 200 Gewerbekunden im Stadtteil Hochdahl können sich auf „Transparenz bei Preisen und Erneuerung“ freuen.

(hup/RP) Diese Nachricht wird mehrere Tausend Fernwärmekunden in Hochdahl aufhorchen lassen: Der seit 2017 laufende Rechtsstreit zwischen der Stadt Erkrath und dem Energieversorger innogy (jetzt E.ON) über den Weiterbetrieb des Hochdahler Fernwärmenetzes wurde nun außergerichtlich beigelegt, wie die Stadtverwaltung informiert. Wesentlicher Bestandteil der Einigung sei die schrittweise Übernahme der Fernwärme durch die Stadttochter Stadtwerke Erkrath, die zum 1. Januar 2023 abgeschlossen sein soll.

Zudem wird das Leitungssystem wohl nicht ausreichend instand gehalten, so dass es zu erheblichen Wärmeverlusten kommt

Das Kartellamt hatte in der Vergangenheit festgestellt, dass die Kunden in Hochdahl zum Teil überhöhte Preise gezahlt hatten, die dann teilweise erstattet werden mussten.

2022 werde E.ON die Wärmeerzeugung zunächst als Pächter weiterführen, so dass sich für die Kunden zunächst nichts ändere: Sie erhielten noch für weitere zwölf Monate ihre Abrechnung von E.ON. Parallel laufen bei den Stadtwerken die Vorbereitungen zur Übernahme des Betriebs und der dazugehörigen Kundenverträge für Heizung und Warmwasser. „Ab dem 1. Januar 2023 liegt die Fernwärmeversorgung dann vollständig in den Händen der Stadtwerke Erkrath. Die derzeitigen Mitarbeiter des Energieversorgers werden dann für die Stadtwerke Erkrath arbeiten“, informiert die Verwaltung. Über den Versorgerwechsel würden die Kunden rechtzeitig vor der Umstellung informiert, heißt es von den Stadtwerken.

Zum 1. Januar 2022 wird der Versorger E.ON Energy Solutions das Fernheizwerk inklusive dem Biomethan-BHKW (Blockheizkraftwerk) sowie das zugehörige rund 50 Kilometer lange Fernwärmeverteilnetz an die Stadtwerke. Das Fernheizwerk stammt aus dem Jahr 1966. Die Esso AG war damals von der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mit dem Bau und dem Betrieb der Anlage beauftragt worden, die in Hochdahl rund 8200 Privatkunden (rund 1500 Einfamilienhäuser und 6700 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern) und rund 200 gewerbliche Abnehmer versorgt.