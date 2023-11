Breitensport in Erkrath TSV punktet mit Training in persönlicher Atmosphäre

Für den Tag der offenen Tür hatte der TSV Hochdahl in seinem Fitness- und Gesundheitsstudio ein Programm mit Kraft- und Ausdauertraining sowie einen Workshop auf die Beine gestellt. Besucher konnten die Fitnessgeräte unverbindlich ausprobieren und im Stundenrhythmus an verschiedenen Kursen teilnehmen. Das kam gut an: Bis in den späten Nachmittag war das Fritz-Hoppe-Haus gut besucht.