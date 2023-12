Politik in Erkrath Trittsteine am Eselsbach bleiben Streitthema

Um die Brücke am Thieleshof in Unterfeldhaus kehrt einfach keine Ruhe ein. Nachdem der Mobilitätsausschuss am 20. April die Entscheidung des Rates bestätigt hatte, die Brücke aus Kostengründen nicht zu erneuern, brachten die Grünen das Thema jetzt wieder auf die Tagesordnung. Auslöser war ein Vorschlag von Tiefbauamtsleiter Ralf Hezel, anstelle der abzureißenden Brücke Trittsteine in den Eselsbach zu legen.