Hochdahl Trinkwasser flutet Kreuzung

Wegen massiven Wasseraustritts aus einem Schachtdeckel an der Kreuzung Haaner Straße, Willbecker Straße und Sedentaler Straße wurde am Sonntagnachmittag die Feuerwehr Erkrath alarmiert. Das austretende Wasser überspülte Teile des Kreuzungsbereichs. Da es sich um eine unterirdische Trinkwasserstation handelte, wurde in Absprache mit dem Notdienst der Stadtwerke Erkrath entschieden, den Schacht und die Station leer zu pumpen, um dem Defekt buchstäblich auf den Grund zu gehen. Insgesamt mussten dafür zirka 30 Kubikmeter Wasser aus dem Bauwerk gepumpt werden. Nachdem das komplette Wasser aus dem Schacht entfernt worden war, konnten die Techniker der Stadtwerke Erkrath mit den Reparaturmaßnahmen des beschädigten Ventils beginnen. Der Einsatz konnte um 17.15 Uhr beendet werden.