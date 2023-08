Austausch in Hochdahl fördern Trillser Straßenfest meldet sich zurück

Das bunte Treiben auf der von Freitag, 25. August, 18 Uhr, bis Montag, 28. August, 4 Uhr, für das Fest gesperrten Straße Trills hat Auswirkungen auf den Nahverkehr. Wie die Rheinbahn informiert, fährt die Ortsbuslinie 5 in Richtung Erkrath S ab Hochdahler Markt eine Umleitung. Die Haltestelle Trills wird an die Haltestelle Trills der Linie O6 in Richtung Haus Brück verlegt. Die Haltestellen Trills, Kirche und Schlickumer Weg entfallen, stattdessen den Halt Schimmelbuschstraße nutzen. Die Busse fahren in Richtung Millrath S ab dem Halt Schlickumer Weg, der auf die Schimmelbuschstraße in Höhe der Einmündung Trills verlegt wird, eine Umleitung. „Trills Kirche“ entfällt, stattdessen die verlegte Haltestelle „Schlickumer Weg“ nutzen. Aushänge an den Haltestellen und Durchsagen informieren über die Änderungen.