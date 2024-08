Tradition in Hochdahl Trillser feiern wieder Straßenfest

(RP) Am Samstag, 24., und Sonntag, 25. August, findet wieder das Straßenfest in Trills statt, das seit mehr als 30 Jahren gefeiert wird. Lediglich während und unmittelbar nach der Corona-Pandemie musste vier Jahre lang pausiert werden, dann, in 2023, ging es weiter. Und auch in diesem Jahr wird die liebgewordene Tradition der Trillser fortgesetzt, wie Yvonne Kempa und Guido Söhnchen betonen, die Vorsitzenden der „Interessengemeinschaft Trillser Bürger“.