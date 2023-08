Veranstaltung in Erkrath Trillser feiern gut gelaunt ihr Straßenfest

Nach drei Jahren Pause hieß es am letzten August-Wochenende endlich wieder: Es ist Trillser Straßenfest und alle gehen hin. Dieser Eindruck drängte sich – im wahrsten Wortsinn – auf. Die Sonne strahlte bis zum Untergang und auch am Sonntag hatte der Wettergott ein Einsehen und ließ die Wolken um Hochdahl herumziehen. Jung und Alt bummelten vor allem tagsüber gemeinsam die steile Straße Trills hoch und runter. Abends traf man sich dann in Gruppen, oft mit denen, die zu diesem Fest zurück in die Heimat kommen, und ließ sich an den Essens- und Getränkeständen je nach Gusto verwöhnen.