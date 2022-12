Briefmarkenfreunde in Erkrath Bei diesem Verein dreht sich fast alles um vier Ecken

Peter Feuser sammelt seit seinem zehnten Lebensjahr – seit knapp 52 Jahren – Briefmarken, Münzen und Postkarten. Das macht er nicht allein, er hat vor 22 Jahren einen Briefmarkenclub namens „Zackige Neanderthaler“ gegründet. Die meisten dieser Clubs lösen sich derzeit mangels Nachwuchs auf. Nicht so in Erkrath: Am Mittwoch, 21. Dezember, findet ab 18 Uhr ein Treffen des Briefmarken- und Münzsammlervereins „Zackige Neanderthaler 2000“ in der Caritas-Begegnungsstätte Alt-Erkrath, Gerberstraße 7, statt.